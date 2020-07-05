Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Bu sezon Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yeralmamak adına mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, 6 Temmuz Pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanmak istiyor.

Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, yarınki maçta Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmak istiyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde bugün son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek olan Sarı kırmızılı takımda, sarı kart cezalıları Bernard Mensah ile Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor.