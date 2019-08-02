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Kayserispor, sezon açılışını Genoa ile oynayacağı hazırlık maçıyla yapacak

İstikbal Mobilya Kayseispor, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı oynayarak yeni sezonu açmayı planlıyor.


Avusturya'da kampını tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Kayseri Kadir Has Tesisleri'nde sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonu Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda İtalya Serie A takımlarından Genoa ile yapacağı maç ile açmayı planlıyor.


11 Ağustos tarihinde oynanması planlanan hazırlık maçı için iki kulübün yetkilileri arasında görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi.

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