Kayserispor siftah peşinde

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puan hesabında. Taraftarı önünde sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılılar, hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Kadir Has tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Ali Karimi dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Mame Thiam'ın ise oynayabileceği öğrenildi.

Oyuncuları ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında sergilenen futbolun yinelenmesini istiyor. Bireysel hatalardan uzak kalınması gerektiği üzerinde duran ve top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Çağdaş Atan, oyuncularının performansından son derece memnun.