İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Situm'u gözden çıkardı

Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Mario Situm’u gözden çıkardı.

Hes Kablo Kayserispor, kanat oyuncusu Mario Situm'u gözden çıkardı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, TFF tarafından belirlenen harcama limitini aşmamak adına elinde bulunan bazı oyuncular ile yolunu ayırmak istiyor. Forvet transferini gerçekleştirmek isteyen sarı kırmızılı kulüp yetkilileri, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Mario Situm'u göndermek hesabında. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın yeni sezon planlamasında kadroda düşünmediği isimlerden olan Mario Situm'un menajerine kulüp bulması talimatı verildi.


31 Mayıs 2022 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Mario Situm, geride kalan sezonun devre arasında Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin ısrarı ile transfer edilmişti. Situm, 17 Süper lig maçında görev alırken 588 dakika oyunda kalmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.