Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Yapılan son antrenmanda oyuncuların keyifli ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Ligde tam 4 maçtır kazanamayan Yukatel Kayserispor, galibiyet özlemine rakibini yenerek son vermeyi hedefliyor.

Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.