Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaparak tamamladı. Saat 16.00'da karayolu ile Sivas'a giden sarı kırmızılılar konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor 4-1'lık sonuçla kazanmıştı.

6 Haziran Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek.