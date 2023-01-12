Kayserispor - Sivasspor maç saati değişti

Yukatel Kayserispor'un Cuma günü saat 17.00'da oynayacağı Sivasspor maçı saat 19.00'a alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında saat 17.00'da oynanacak Yukatel Kayserispor - Sivasspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'a alındı. Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19'a alınmıştır” denildi.