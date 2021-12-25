Kayserispor-Sivasspor maçı bilet fiyatları belli oldu

27 Aralık Pazartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Sivasspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen fiyatlar dahilinde biletler Passolig tarafından satışa sunuldu.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor. Passolig tarafından satışa çıkarılan bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon bileti 40 TL.

Batı Alt tribün bileti 30 TL.

Doğu Alt tribün bileti 20 TL.

Doğu Üst tribün bileti 15 TL.

Kuzey Üst tribün bileti 10 TL.

Güney Alt tribün bileti 10 TL.