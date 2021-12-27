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Kayserispor - Sivasspor maçının VAR'ı Sarper Barış Saka

Yukatel Kayserispor’un bugün sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.


Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.


Saka'ya AVAR da Cevdet Kömürcüoğlu ve Sinan Dereci eşlik edecek.

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