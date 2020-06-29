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Kayserispor Sivas'ta yine kaybetmedi

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Sivas’ta bir kez daha kaybetmedi.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Sivas'ta bir kez daha kaybetmedi.


Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kazanan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmanın mutluluğunu yaşıyor.


Sivasspor ile Süper Lig'de 26.kez karşılaşan sarı kırmızılılar 9. galibiyetini elde ederken Sivas'ta oynadığı son 4 maçta da yenilmedi. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile oynadığı 13 maçta 5 galibiyet 5 yenilgi alırken 3 beraberlik elde etti. Sivas'ta 5 sezon önce 3-0 yenilen sarı kırmızılılar sonrasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.


Kayserispor'un deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:


2019/2020 Sivasspor-Kayserispor 0-2


2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3


2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2


2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0


2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0


2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2


2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1


2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0


2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4


2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0


2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0


2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2


2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

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