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Kayserispor son 16 takım arasında

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına girmeyi başardı.


Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda sahasında TFF 3.Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 ile geçen Yukatel Kayserispor son 16 takım arasına kaldı. Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ve Mario Gavranovic'in golleri ile saf dışı bırakan sarı kırmızılar çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek.


Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında rakibi belirlenecek olan Kayserispor, son 16 turu maçlarını 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynayacak.

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