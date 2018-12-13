Kayserispor sonradan açılıyor

Spor Toto Süper Lig’de 15 haftada 13 gol atabilen Kayserispor, bu gollerin çoğunu maçların ikinci yarısında üretti.
Spor Toto Süper Lig'de 15 haftada 13 gol atabilen Kayserispor, bu gollerin çoğunu maçların ikinci yarısında üretti.
15 haftada 4 galibiyet 3 beraberlik 8 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı takımda, atılan 13 golün 11 tanesi müsabakaların ikinci yarısında atılırken sadece 2'si ilk 45 dakika içerisinde üretildi.
60-75 arası
Kayserispor, müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde 1 gol atarken, ikinci 15 dakikalık bölümde de 1 gol buldu. Sarı Kırmızılılar, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3 gol üretirken 60-75 dakikalar arasında ise 6 gol buldu. Kayserispor 76 ile 90 arasında ise 2 gol kaydetti.