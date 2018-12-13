Kayserispor sonradan açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 15 haftada 13 gol atabilen Kayserispor, bu gollerin çoğunu maçların ikinci yarısında üretti.

15 haftada 4 galibiyet 3 beraberlik 8 yenilgisi bulunan sarı kırmızılı takımda, atılan 13 golün 11 tanesi müsabakaların ikinci yarısında atılırken sadece 2'si ilk 45 dakika içerisinde üretildi.

60-75 arası

Kayserispor, müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde 1 gol atarken, ikinci 15 dakikalık bölümde de 1 gol buldu. Sarı Kırmızılılar, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 3 gol üretirken 60-75 dakikalar arasında ise 6 gol buldu. Kayserispor 76 ile 90 arasında ise 2 gol kaydetti.