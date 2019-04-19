Kayserispor sürpriz yapmak istiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor yarın İstanbul'da oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 29. haftasında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor öğle uçağı ile İstanbul'a gitti. Sarı kırmızılı takım, deplasmandan puanla dönmenin hesabında. İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, "Zor bir müsabakaya çıkacağız. İyi hazırlandık. Rakibimiz şampiyonluk yarışında. Kolay maç olmayacak. Deplasmandan puan veya puanlar alarak dönmek istiyoruz" dedi.

Sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Bernard Mensah, Asamaoh Gyan ve Şamil Çinaz'ın forma giyemeyeceği maçta Atila Turan da ilk 11'de yeralmayacak. İstikbal Mobilya Kayserispor'un Galatasaray karşısında şu 11 ile mücadele etmesi bekleniyor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Levent Gülen, Oleksandr Kucher, Hasan Hüseyin Acar, Cristian Sapunaru, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Artem Kravets.

Yarın İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.