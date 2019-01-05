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Kayserispor şut çalıştı

Kayserispor Antalya’daki hazırlık kampında şut ağırlıklı antrenman yaptı.

Kayserispor Antalya'daki hazırlık kampında şut ağırlıklı antrenman yaptı.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun devre arasında Antalya Belek'te kamp yapan Kayserispor takımı, teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım kampta ağırlıklı olarak şut çalışması yaptı. Antrenmanda takım oyuncularının oldukça hırslı olduğu gözlenirken, futbolcuların bir kısmı ise salonda çalıştı.


Kayserispor, 3 gün boyunca süren antrenmanlar sonrasında yarın 17.30'da Go Ahead Fc takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman bu antrenmanda eksiklikleri görme fırsatı yakalayacak.

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