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Kayserispor taktik çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında dün günü çift antrenman yaparak geçirdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kampta Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde çift idman yaptı. Akşam üzeri yapılan antrenmanda takım çift kale maç yaparken, Teknik Direktör Hikmet Karaman tahta üzerinde yaptığı çalışmayı oyuncuların sahaya yansıtmalarını istedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yurt dışı kamp etabında bu gün Alman ekisi SC Freiburg ile Schruns Stadı'nda Türkiye saati ile 15.00'da karşı karşıya gelecek.

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