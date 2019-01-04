Kayserispor tam kadro çalışıyor

Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te tam kadro olarak sürdürüyor. Dün 9 futbolcudan yoksun olarak çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılarda Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Artem Kravets, Bernard Mensah, Silvestre Varela

Asamaoh Gyan ve Tiago Lopes kampa katıldılar.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinden günde yaptığı çift antrenman ile devam ediyor. Dün sabah yaptığı antrenman ile ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılar izinli olan futbolcular kampa tek tek katılıyor. Dün sabah antrenmanında yer almayan 9 futbolcudan Jean Armel Kana Bıyık ve Cristian Sapunaru dün yapılan akşam ki antrenmanda yer alırken diğer oyuncular Artem Kravets, Bernard Mensah, Silvestre Varela

Asamaoh Gyan ve Tiago Lopes takım katıldılar. Eksik olan 9 futbolcu Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Artem Kravets, Bernard Mensah, Silvestre Varela

Asamaoh Gyan ve Tiago Lopes takım katılarak bugün sabah yapılan antrenmanda yer aldılar. Tam kadro olarak çalışmalarına bugün itibari ile başlayan Kayserispor'da moraller ve keyifler yerinde. Antrenman esnasında Teknik Patron Hikmet Karaman Jean Armel Kana Bıyık olmak üzere bütün oyuncular ile yakından ilgilendi.