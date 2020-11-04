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Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek

Hes Kablo Kayserispor’un Hatayspor ile oynayacağı lig malaçına sarı kırmızılı taraftarlar girebilecek.

Hes Kablo Kayserispor'un Hatayspor ile oynayacağı lig malaçına sarı kırmızılı taraftarlar girebilecek.


Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, locaları taraftarlara açıyor. Pazar günü oynanacak Hatayspor maçında kuzey ve güney tribünde bulunan localara Kayserispor taraftarları girebilecek. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınabilir kararına uyarak Kuzey ve Güney tribünde bulunan büyük localara taraftarlarımızı almaya karar verdik. Bu doğrultuda kuzey kale arkası tribününde bulunan locaları Kapalı Kale taraftar grubuna tahsis ederken, güney tribünde bulunan locaları ile taraftarlara açmayı uygun gördük. Güney tribünde bulunan localara 160'a yakın taraftarımızı alabileceğiz. Bunun için de tek maçlık loca bileti satışa çıkarıldı" dedi.


Hes Kablo Kayserispor kulübü, Pazar günü oynanacak Hatayspor maçında geçerli olmak kaydıyla Güney tribünü loca biletini 38 TL'den satışa çıkardı.

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