İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor taraftarı takımını protesto etti

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor'da taraftarlar, takımını protesto etti.


Trabzonspor maçı öncesinde oynadığı 3 maçtan puansız ayrılan ve kötü günleri geride bırakmak için Trabzonspor maçını kazanmak isteyen Kayserispor, yine istediğini alamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde 2 gol görerek yenilen Kayserispor'da taraftar takımı protesto etti.


Kuzey Kale Arkası tribününde bulunan Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu, maçın sonlarında takımı ıslıklarla ve alkışlarla protesto etti. Kayserispor ataklarında sırtını sahaya dönerek alkışla protesto yapan Kayserispor taraftarı, sonrasında "Formayı çıkarın çıplak oynayın... Kayserispor düşerse kıyamet kopar.." diye tezahüratlar da yaptı.


Skor 1-0 Trabzonspor'un lehine iken Kayserispor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda topu kaleye göndermek yerine Umut Bulut'a pas çıkaran ve bu pası da kötü bir vuruşla gerçekleştiren Bilal Başacıkoğlu da, ıslıklandı. Gurbetçi futbolcu, topla buluştuğu her an ıslıklarla protesto edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.