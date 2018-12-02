Kayserispor taraftarı takımını protesto etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor'da taraftarlar, takımını protesto etti.

Trabzonspor maçı öncesinde oynadığı 3 maçtan puansız ayrılan ve kötü günleri geride bırakmak için Trabzonspor maçını kazanmak isteyen Kayserispor, yine istediğini alamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde 2 gol görerek yenilen Kayserispor'da taraftar takımı protesto etti.

Kuzey Kale Arkası tribününde bulunan Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu, maçın sonlarında takımı ıslıklarla ve alkışlarla protesto etti. Kayserispor ataklarında sırtını sahaya dönerek alkışla protesto yapan Kayserispor taraftarı, sonrasında "Formayı çıkarın çıplak oynayın... Kayserispor düşerse kıyamet kopar.." diye tezahüratlar da yaptı.

Skor 1-0 Trabzonspor'un lehine iken Kayserispor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda topu kaleye göndermek yerine Umut Bulut'a pas çıkaran ve bu pası da kötü bir vuruşla gerçekleştiren Bilal Başacıkoğlu da, ıslıklandı. Gurbetçi futbolcu, topla buluştuğu her an ıslıklarla protesto edildi.