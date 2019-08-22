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Kayserispor taraftarına ceza

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarına PFDK’dan ceza geldi.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarına PFDK'dan ceza geldi.


Profesyonel Futbol disiplin kurulu kararına göre, Kadir Has Stadı Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta bulunan taraftarlar, PFDK tarafından 1 maç stada girememe cezası aldı.


Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24.000 TL Para Cezası verilirken, bu müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.


Bu karara göre; bu tribünlerde bulunan taraftarlar, 2 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçını statda takip edemeyecek.

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