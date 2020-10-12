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Kayserispor taraftarına jest

Hes Kablo Kayserispor eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz’den taraftara jest.

Hes Kablo Kayserispor eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz'den taraftara jest.


Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, taraftara jest yaparak her hafta kendi locasında 5 taraftarı ağırlayacağını söyledi.


Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor eski Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Kayserispor'umuzun maçları artık seyircili oynanacak. Her hafta 5 taraftarımızın özlemini giderebilmek için onları locamda misafir etmek istiyorum. Eski günlerdeki gibi coşkusuyla üzüntüsüyle hep birlikte" cümleleri kurdu.


Eski Asbaşkan Mustafa Tokgöz'un bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.

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