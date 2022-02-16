Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat Cumartesi günü tramvay seferlerini ücretsiz yaptı. Saat 16:00'da Kadir Has Stadında oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçına gidecek seyirciler, Passolig kartını göstermeleri halinde tramvaya ücretsiz binebilecek.
Ücretsiz tramvay seferleri saat 14 ile 19.45 arasında geçerli olacak.