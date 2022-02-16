İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat Cumartesi günü tramvay seferlerini ücretsiz yaptı. Saat 16:00'da Kadir Has Stadında oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçına gidecek seyirciler, Passolig kartını göstermeleri halinde tramvaya ücretsiz binebilecek.


Ücretsiz tramvay seferleri saat 14 ile 19.45 arasında geçerli olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.