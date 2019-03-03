Kayserispor taraftarından başsağlığı mesajı

Kayserispor kapalı kale taraftar grubu, Antalya deplasmanı dönüşü kaza yapan ve hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için Beşiktaş maçında pankart asarak, başsağlığı diledi.

Maçın 6.dakikasında 1 dakika boyunca hareketsiz kalan taraftarlar, açtıkları atkılar ile MKE Ankaragücü taraftarına başsağlığı dilediler. Kapalı Kale taraftarı grubu açtığı pankartta, “Geri dönülmez deplasman. Başınız sağ olsun Ankaragücü” cümleleri vardı.