Kayserispor taraftarından başsağlığı mesajı

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, Ankaragücü camiası için başsağlığı mesajı yayınladı.
Kayserispor kapalı kale taraftar grubu, Antalya deplasmanı dönüşü kaza yapan ve hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için Beşiktaş maçında pankart asarak, başsağlığı diledi.
Maçın 6.dakikasında 1 dakika boyunca hareketsiz kalan taraftarlar, açtıkları atkılar ile MKE Ankaragücü taraftarına başsağlığı dilediler. Kapalı Kale taraftarı grubu açtığı pankartta, “Geri dönülmez deplasman. Başınız sağ olsun Ankaragücü” cümleleri vardı.