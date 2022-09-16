Kayserispor taraftarından Hatay çıkarması

Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için sarı kırmızılı taraftarlar deplase oluyor.

Süper Lig'in 7.haftasının açılış maçında Hatayspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor, taraftarının desteğini yanında hissedecek. Kayserispor'un en büyük taraftar grubu olan Kapalı Kale, bu müsabaka için 10 otobüs taraftar ile Hatay'a gidiyor. Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, iç sahada oynadığı 3 maçı kazanıp deplasmandan henüz puan veya puanlar ile dönemeyen Yukatel Kayserispor'un yanında olmak için Hatay'a gideceklerini ve maç boyunca takımlarını destekleyip ilk deplasman galibiyetine hep birlikte imza atmayı istediklerini söyledi.

Kapıl Kale Taraftar grubu ve Kayserispor taraftarları, bugün öğle öncesi Hatay'a hareket edecek.