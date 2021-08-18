İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı

Hikmet Karaman’ın Kayserispor teknik direktörlüğü ile anılmasıyla beraber taraftarların Twitter’da açtığı ’hikmetkaramanistemiyoruz’ hashtag’i Türkiye gündemine girdi.

Hikmet Karaman'ın Kayserispor teknik direktörlüğü ile anılmasıyla beraber taraftarların Twitter'da açtığı 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi.


Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Kayserispor'da, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Ardından teknik direktör arayışına giren kulüpte, Hikmet Karaman ismi ön plana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.


'Artık yeter takımı uçuruma sürüklemeyin', Ne hikmetse yönetilemiyoruz', Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli' gibi paylaşımlar yapan taraftarlar tepkisini dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.