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Kayserispor taraftarından Messi'ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan'

Dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin, Barcelona’dan ayrılma kararının ardından Kayserispor taraftarları, yıldız oyuncuya çağrıda bulundu.

Dünyaca ünlü futbolcu Messi'nin, Barcelona'dan ayrılma kararının ardından Kayserispor taraftarları, yıldız oyuncuya çağrıda bulundu.


İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Barcelona'da forma giyen Messi'nin takımdan ayrılma isteğini yönetime iletmesi büyük yankı buldu. Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi'ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı.


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