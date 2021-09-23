İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor taraftarlarının 3. golden sonraki sevinci gülümsetti

Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray’a karşı atılan 3.

Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray'a karşı atılan 3. goldeki sevinci kameralara yansıdı.


Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 10'a çıkardı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 53. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Mame Thiam, taraftarları büyük sevince boğdu. Bu sırada, bir dükkanda maçı izleyen iki taraftar da Thiam'ın kullandığı penaltıyı filelere göndermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.


İkilinin sevinci yüzleri gülümsetirken, o anlar kameralara yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.