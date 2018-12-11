İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor"

Kasımpaşa maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlara başlayan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlara başlayan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" açıklamasını yaptı.


Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında dinlenmeden Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı.


Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, idman sırasında yaptığı açıklamalad "İyi bir başlangıç yaptık. Futbolcularımızı kutluyorum. Esas bundan sonraki görev bizde, taraftarımızda ve yöneticilerimizde. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Ama işin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkış içinde ve formda olan bir takım. Dolayısıyla bizim tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.