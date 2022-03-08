İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçında sahada olamayacak.


Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor maçında takımın başında sahaya çıkamayacak. Alanyaspor maçının 90.dakikasında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı itirazdan ötürü kırmızı kart ile cezalandırılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, bu hafta sonu Kayseri'de oynanacak Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.


Karaman, müsabakayı tribünden takip edecek.

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