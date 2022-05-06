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Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının bilet fiyatları belirlendi.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Satışa sunulan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı biletlerinin fiyatları şu şekilde:


Batı balkon tribün bileti 80 TL


Batı alt tribün bileti 50 TL


Doğu alt tribün bileti 30 TL


Doğu üst tribün bileti 20 TL


Kuzey alt ve üst tribün bileti 10 TL


Güney alt tribün bileti 10 TL

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