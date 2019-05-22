Kayserispor transfer komitesi oluşturuldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer komitesi oluşturuldu.

Kayserispor Yönetim Kurulunda yapılan istişareler neticesinde Mehmet Çakmak Uyar ve Serdar Maraşlı'nın yanı sıra Basın Sözcüsü Orhan Taşçı ile İsmail Çöl de komitede görev aldı. 4 isim ile birlikte Başkan Erol Bedir, transfer çalışmalarını sürdürecek. Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'na komitede görev verilmedi.