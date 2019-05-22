İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor transfer komitesi oluşturuldu

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, transfer görüşmeleri için 5 kişilik transfer komitesi oluşturdu.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer komitesi oluşturuldu.


Kayserispor Yönetim Kurulunda yapılan istişareler neticesinde Mehmet Çakmak Uyar ve Serdar Maraşlı'nın yanı sıra Basın Sözcüsü Orhan Taşçı ile İsmail Çöl de komitede görev aldı. 4 isim ile birlikte Başkan Erol Bedir, transfer çalışmalarını sürdürecek. Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'na komitede görev verilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.