Kayserispor transfer raporu

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonunda adeta sil baştan takım kurdu. Sarı-Kırmızılılar, 26 transfer gerçekleştirdi.

2019-2020 sezonu başında 18 futbolcu ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuların yerine 26 isim transfer etti. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Deniz Türüç, Fernando Boldrin, Kana Bıyık, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan gibi önemli oyuncular ile yollar ayrılırken 11'i yabancı olmak üzere 26 transfer gerçekleştirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da gelen oyuncular ve oynadıkları son takımlar ile giden oyuncular ve anlaşmaya vardıkları yeni takımları şöyle:

Gelenler

Adryan Oliviara Tavares (FC Sion)

Aksel Aktaş (Stade Reims)

Alpay Çelebi (Beşiktaş)

Anthony Chigaemezu (Jesus Star Academy)

Aymen Abdennour (Valencia)

Ben Rienstra (Heerenveen)

Benoit Poulain (Club Brugge)

Bernard Mensah (Atletice Madrid)

Brice Dja Djedje (Ankaragücü)

Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)

Furkan Polat (Çanakkale Dardanelspor)

Furkan Şahin (Afyonspor)

Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)

Hugo Miguel Lopes (Akhisarspor)

İsmail Çipe (Galatasaray)

Karahan Yasir Şubaşı (Fenerbahçe)

Mert Kula (Sarıyerspor)

Ömer Uzun (VFL Bochum U19)

Paul Georges Ntep (Wolfsburg)

Pedro Hernique (PAOK)

Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray)

Şamil Çinaz (Sözleşme yenilendi)

Umut Bulut (Sözleşme yenilendi)

Umut Eren Tunç (Fenerbahçe)

Ümran Zambak

Ziya Alkurt (Denizlispor)

Gidenler:

Adem Doğan (Yeni Orduspor)

Asamaoh Gyan

Berkant Şahin Kök (Etimesgut)

Cristian Sapunaru (Denizlispor)

Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Erdal Öztürk (Adana DS)

Fernando Boldrin (Ç.Rizespor)

Hakan Çıtak

Kazım Çelik

Kana Bıyık (Gazişehir)

Mert Özyıldırım (Vanspor)

Muammer Yıldırım (Sivasspor)

Oleksandr Kucher (Karpaty)

Sakıb Aytaç (Y.Malatyaspor)

Silvestre Varela

Tiago Lopes (Denizlispor)

Tjaronn Chery (Maccabi Haifa)

Vedat Karakuş (Modafenspor)