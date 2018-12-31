Kayserispor U-16 ile Gençlerbirliği U-16 maçı ertelendi

Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 15.haftasında sahasında oynaması gereken Ankara ekibi Gençlerbirliği U-16 maçı hakem tarafından ertelendi.

Dün Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada saat 12.00'de oynanması gereken karşılaşma hakem Ömer Faruk Karaduman tarafından ertelendi. Hakem triosunun saha içinde yaptığı incelemeler sonrası karşılaşma tatil edildi. Ertelenen bu karşılaşma ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma ilerleyen günlerde yeniden Kayseri'de oynanacak. Başkent ekibi Gençlerbirliği 31 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kayserispor ise 23 puanla 5.sırada yer alıyor.