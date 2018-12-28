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Kayserispor U-17 takımı puanla dönüyor

Spor Toto Gelişim Elit U-17 Liginde mücadele eden Kayserispor U-17 takımı erteleme maçında bugün deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalarak 1 puanla dönüyor.


Ligin 12.haftasında oynanması gereken ancak ertelenen karşılaşmada bugün deplasmanda Galatasaray'a konuk olan Kayserispor U-17 takımı rakibi karşısında her iki yarıda iyi mücadele ederek zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmayı bildi.


İstanbul İBB Şenliköy Stadında oynanan karşılaşmada golsüz tamamlanırken iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı. Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak 1 puanın sahibi olan Kayserispor U-17 takımı ligin ilk yarısını 21 puanla tamamladı.


Elit U-17 Liginde geride kalan 17.hafta sonunda oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısını 21 puanla 14.sırada tamamladı. 17 maçta 16 gol atan Sarı-Kırmızılılar kalesinde ise 19 gol gördü.


Sarı-Kırmızılılar ligin ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak'ta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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