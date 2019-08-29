Kayserispor U-19 takımının konuğu Galatasaray

haftasında yarın sahasında Galatasaray U-19 takımı konuk edecek.

Spor Toto Gelişim Elit U-19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Lige iyi bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 puanla 5.sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor U-19 takımı yarın oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Yarın Atatürk Spor Kompleksi Dış sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-19 ile Galatasaray U-19 karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kayseri Bölgesinden B Klasman Hakemi Alim Kandemir yönetecek. Kandemir'in yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Turan Çelik yapacak. Maçın 4.Hakemi Hakan Çam.