Kayserispor U-21 Akhisarspor'u konuk edecek

haftasında Pazar günü Sümer Stadı 1 Nolu Sahada saat 13.00'de Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

U-21 Liginde 9 puanla 16.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligin 15.haftasında oynadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kayserispor U-21 takımı topladığı 9 puanla 16.sırada yer alıyor.

Pazar günü oynanacak olan Kayserispor U-21 ile Akhisarspor U-21 karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Bekir Taşöz yönetecek. Bekir Taşöz'ün yardımcılıklarını yine Ankara Bölgesinden Ahmet Ercan ve Ömer Gökay Çalımlı yapacak.