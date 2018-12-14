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Kayserispor U-21 Akhisarspor'u konuk edecek

U-21 Liginde mücadele eden Kayserispor U-21 takımı ligin 16.

haftasında Pazar günü Sümer Stadı 1 Nolu Sahada saat 13.00'de Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.


U-21 Liginde 9 puanla 16.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ligin 15.haftasında oynadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kayserispor U-21 takımı topladığı 9 puanla 16.sırada yer alıyor.


Pazar günü oynanacak olan Kayserispor U-21 ile Akhisarspor U-21 karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Bekir Taşöz yönetecek. Bekir Taşöz'ün yardımcılıklarını yine Ankara Bölgesinden Ahmet Ercan ve Ömer Gökay Çalımlı yapacak.

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