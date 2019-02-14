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Kayserispor U-21 çıkış arıyor

U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Göztepe A.

Ş maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.


Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile galibiyeti unutan Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor. Son oynadığı maçta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı Göztepe A.Ş maçını kazanarak yeni bir çıkış arıyor.


Pazar günü Sümer Stadında oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 ile Göztepe A.Ş U-21 karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Mustafa Ünver düdük çalacak. Ünver'in yardımcılıklarını Selçuk Gökgöz ve Salih Ünal yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mehmet Erdem


Ligde oynadığı 21 maçta sadece 2 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 21 maçta rakip filelere 13 gol atan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı kalesinde 42 gol gördü. Topladığı 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar kalan 13 haftada alacağı puanlarla alt sıralardan çıkmak istiyor.

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