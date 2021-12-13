Kayserispor U16 takımı 3 attı, 3 aldı

Yukatel Kayserispor U16 takımı evinde Atakaş Hatayspor'u 3 golle geçti.

Elit U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor Erkilet Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u her iki yarıda attığı goller ile 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu

Hakemler: Selahattin Ak, Sema Çetin, Esra Yılmaz

Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar, Ahmet Öztürk, Korkmazcan Dernek, Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Resul Ekrem Sakarya, (Berat İşkol dk.75), Arda Hasan Öğretir, (Bekir Kaan Bakır dk.75), Mahmutcan Polat, (Emin Burak Dursun dk.41), Necip Özer, Mert Ali Alıcı, (Ahmet Orkun Temir dk.67), Arda Kaya, (Fuat Batır dk.67)

Atakaş Hatayspor U16: Demir Haleplioğlu, Enes Gökçen, Ali Baran Demirbaş, Mikdat Çil, Mert Baklacı, Berkay Güverçinci, Çınar Demir, Ali Yıldız, Cemil Berk Aksu, Ali Yılmaz, Cem Ekşi

Goller: Arda Kaya dk.11, Mert Ali Alıcı dk.33, Arda Hasan Öğretir dk.71 (Yukatel Kayserispor U16)