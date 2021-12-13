Kayserispor U17 evinde farklı kazandı

Yukatel Kayserispor U17 takımı ligin 6.
haftasında sahasında oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.
Elit U17 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor 6.hafta sonunda dördüncü galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü. 6 golün atıldığı karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu
Hakemler: Abdulkadir Keğin, Yakup Aksoy, Murat Ahi
Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Aybar, Erdem Aziz Palalı, Mert Dinç, Hüseyin Aydın, Burak Efe Arslan, (Barış Barut dk.82), Samet Türk, (Mecit Kaan Ateş dk.77), Kürşat Türkeş Küçük, (Şerafettin Polat dk.60), Furkan Arslan, Baran Ali Gezek, Muhammed Eren Arıkan
Atakaş Hatayspor U17: Furkan Kaya, İlhan Önder, Mustafa Karabay, Hüseyin İflazoğlu, Salih Mert Aksungur, Bedirhan Çetin, Ahmet Arda Öksüz, (Deniz Doğan dk.60), Furkan Berber, ( Arda Coşkun dk.70), Nizam Halil Demir, Ali Altınöz, Berkay Şener, (Feyzullah Kılıçman dk.30)
Goller: Furkan Arslan (pen) dk.3, Kürşat Türkeş Küçük dk.41, Baran Ali Gezek dk.51, Şerafettin Can Polat dk.62, Mecit Kaan Ateş dk.89 (Yukatel Kayserispor U17), Nizam Halil Demir dk.44 (Atakaş Hatayspor U17)
Kırmızı Kartlar: Muhammed Eren Arıan dk.58 (Yukatel Kayserispor U17), Mustafa Karabay dk.2 (Atakaş Hatayspor U17)