Kayserispor U19: 4 - Giresunspor U19: 1

U19 Süper Liginde mücadele eden Kayserispor ligin 19.
haftasında sahasında oynadığı maçta Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Saha: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Caner Kalem, Yakup Aksoy, Kadir Çelikbaş
Kayserispor U19: Abdulkadir Taştan, Talha Karataş (Göktuğ Yayla Dk.75), Enes Koçoğlu, Arif Kocaman, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Ahmet Kağan Malatyalı Dk.67), Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek (Yiğit Yavuz Deniz Dk.83) Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Alperen Elmas Dk.67), Berkan Aslan (Emincan Uysal Dk.46)
Giresunspor U19: Bedirhan Beyaz, Mehmet Keskin, Barış Gün (Şahin Gök Dk.73), Ahmet Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Emre Nizam (Umut Yılmaz Dk.46), Kasım Alperen Köşker (Ziya Günev Dk.46), Kaan Efsun Yılmaz (Mehmet Sait Kızmaz Dk.79), Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak (Ömer Faruk Babuşçu Dk.73)
Goller: Talha Sarıaslan (Dk.11, 47 ve 53), Berkan Aslan (dk.16) (Kayserispor U19) Ömer Faruk Babuşçu (dk. 87) (Giresunspor U19)