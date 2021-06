Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ligde tam 3 maçtır kazanamıyor.

Stat: Mehmet Cengiz Tesisleri /Rize

Hakemler: Yasin Kalcıoğlu, Bulut Topatar, Cevdet Bartu Saraç

Çaykur Rizespor U19: Can Ceylan, Mehmet Ağun, Özgür Tarakçı, (Eyüp Ensar Bozkur dk.81), Batuhan Çakır, Burak Topçu, Utku Tan, İlhan Topatar, (Abdullah Bayraktar dk.46), Enes Türüt, (Soner Özdemir dk.81), Alperen Gündoğdu, (Özgür Kutlu dk.88), Emre Vezir, Güvenç Usta, (Musa Eren Karataş dk.88)

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Göktuğ Yayla, (Safa Vağçı dk.66), İzzet Kanberlioğlu Seyitcem Gökberk Karagöz, Alperen Elmas, Yunus Emre Kılınç, Yiğit Yavuz Deniz, (Fevzi Can Kelebek dk.88), Halil Can Drumuş, Ethem Balcı, Emin Can Uysal, Muhammed Ali Çalışır

Goller: Alperen Gündoğdu dk.11,63 ve 83, Özgür Kutlu dk.90+3 (Çaykur Rizespor U19) Ethem Balcı dk.65 ve 75 (Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Abdullah Bayraktar, Batuhan Çakır, Emre Vezir, Güvenç Usta (Çaykur Rizespor U19) Seyit Cem Gökberk Karagöz (Kayserispor U19)