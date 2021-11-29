Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

U19 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.
U19 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
Stat: Rize Mehmet Cengiz Tesisleri
Hakemler: Yücel Büyük, Cevdet Bartu Saraç, Tunahan Demirel
Çaykur Rizespor U19: Zeki Furkan Kayalı, Doğukan Tüfekçi, (Emre Şimşek dk 46),Muhammed Ali Yılmaz, Seyfettin Anıl Yaşar, Güvenç Usta, (Caner Taşkıran dk 87), Özgür Tarakçı, Musa Eren Karakaş, (Emirhan Yılmaz dk 85), Can Polat Uzun, (Özgür Kutlu dk 88), Alperen Gündoğdu, Emre Vezir, Efe Tecimer, (Hamza Birinci dk 46)
Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç, İzzet Kanberlioğlu, (Berkan Aslan dk 71), Muhammed Eren Arıkan, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, Alperen Elmas, Hayrullah Erkip, (Hamza Şahbaz dk 80), Kürşat Babamoğlu, (Muhammed Bilal Soylu dk 80), Talha Sarıarslan, Emin Can Uysal, (Ahmet Kağan Malatyalı dk 38), Ethem Balcı
Goller: Emre Vezir (penaltı) dk 16 Alperen Gündoğdu dk 60 (Çaykur Rizespor U19), Ethem Balcı dk 55 (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Emre Vezir, Güvenç Usta, Can Polat Uzun (Çaykur Rizespor U19), Hayrullah Erkip, Enes Koçoğlu (Yukatel Kayserispor U19)
Kırmızı Kart: Alperen Gündoğdu dk 69 (Çaykur Rizespor U19)