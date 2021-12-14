Kayserispor U19 farklı kaybetti

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 6-1 mağlup oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi Beşiktaş'a farklı mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Stat: Nevzat Demir Tesisleri

Hakemler: Atakan Kozik, Erdem Birşey, Mesut Çerko

Beşiktaş U19: Göktuğ Baytekin, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, (Cüneyt Can dk 80), Demir Ege Tıknaz, Emirhan İlkhan, (Yusuf Oral dk 72), Necati Bilgiç, (Miraç Aslıtekin dk 80), Emirhan Delibaş, (Koray Yağcı dk 64), Cemal Azad Demir, (Halil Çiçek dk 64), Semih Kılıçsoy

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç, (Tolun Orhun Akkaya dk 54),İzzet Kanberlioğlu, Muhammed Ali Çalışır, (Alperen Güler dk 64), Göktuğ Yayla, Enes Koçoğlu, Serhat Işık, Hayrullah Erkip, Alperen Elmas, (Ethem Balcı dk 54), Muhammed Ali Soylu, Kürşat Babamoğlu, (Halil Can Durmuş dk 36), Yunus Emre Kılınç, (Ahmet Kağan Malatyalı dk 64)

Goller: Emirhan İlkhan dk 17 ve 55, Emirhan Delibaş dk 27, Semih Kılıçsoy dk 59, Koray Yağcı dk 65 ve 80 (Beşiktaş U19), Yunus Emre Kılınç dk 25 (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Emirhan Delibaş, Cemal Azad Demir, Halil Çiçek (Beşiktaş U19), Hayrullah Erkip, Alperen Elmas (Yukatel Kayserispor U19)