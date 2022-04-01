Kayserispor U19, Fenerbahçe'yi konuk edecek

haftasında sahasında Fenerbahçe U19 takımını ağırlayacak.

U19 Gelişim Süper Liginde mücadele eden Kayserispor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Ligde geride kalan 26 hafta sonunda 23 maça çıkan sarı kırmızılılar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 20 puan topladı. Topladığı 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor U19 takımı kalan 12 haftada alacağı puanlar ile ligdeki sıralamasını kendisi belirleyecek.

Yarın Kadir Has yan sahada oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maç saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmada Ahmet Çıtak düdük çalacak. Çıtak'ın yardımcılıklarını Abdulkadir Keğin ve Selahattin Ak yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Bekir Kahraman.