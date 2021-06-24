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Kayserispor U19 ligi 19 puanla tamamladı

U19 Gelişim Liglerinde normal sezon karşılaşmaları tamamlandı.


Kayserispor U19 takımı, 2020-2021 futbol sezonunu 19 puanla tamamladı. 21 hafta süren U19 Liginde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor, oynadığı 20 maçta 19 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, 2020-2021 futbol sezonunu 19 puanla 16.sırada tamamladı. Pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir lig oynayan sarı kırmızılılar pandemiden en çok etkilenen takım oldu.


Kayserispor, 21 hafta süren 2020-2021 futbol sezonunda 20 maçta çıkarken 5 galibiyet, 4 berberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 20 maçta 34 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.

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