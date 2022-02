Kayserispor U19 sahasında kazandı

TFF Gelişim U19 Elit Ligi'nde mücadele veren Yukatel Kayserispor, sahasında Hatayspor U19 takımını 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takımın gollerini Talha Sarıaslan attı.

Stat: Atatürk Stadı Yan Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Resul Kural, Selahattin Ak

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Talha Karataş (Dk.46 Göktuğ Yayla), Enes Koçoğlu, Akif Kocaman, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Kürşat Babamoğlu dk.56 ), Berkan Aslan (Ethem Balcı Dk.56 ), Mehmet Eray Özbek (Alperen Elmas Dk.65 ), Talha Sarıaslan, Emincan Uysal (Yunus Emre Kılınç Dk.77 ) Muhammet Eren Arıkan

Hatayspor: Gökdeniz Kurşunoğlu, Özcan Aksoy (Emre Ali Ağaçe Dk.88 ), Engincan Aksoy, Eren Fansa, Mehmet Bavver Özbahçeci, Yusuf Gassan Karasu, Osman Can Güleryüz (Hasan Can Yerli Dk.58 ), Devrim Ali Yanık (Tahsin Can Demiran Dk.58 ), Eray Akar (Hüseyin Turunç Dk.71 ), Ali Habeşoğlu, Halil Can Cemali (Necati Atilla Karaca Dk.88 )

Goller: Talha Sarıaslan (Dk. 28 ve 87) (Yukatel Kayserispor U19), Ali Habeşoğlu (Dk.38) (Hatayspor U19)

Kırmızı Kart: Hasan Can Yerli (Dk.90+1) (Hatayspor U19)