Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı

U19 Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 21.
hftasında evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 1 puanla kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Rıza Öztürk, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan
Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya, Göktuğ Yayla, İzzet Kanberlioğlu, Seyitcem Gökberk Karagöz, Alperen Elmas, Yunus Emre Kılınç, Yiğit Yavuz Deniz, (Safa Bağçı dk.81), Halil Can Durmuş, Ethem Balcı, Emin Can Uysal, Muhammed Ali Çalışır
Atakaş Hatayspor U19: Sait Sevim, Mehmet Ada, Eren Fansa, Yusuf Gassan Karasu, Baha Berk Aygün, (Osman Can Güleryüz dk.74), Hüseyin Efe Akgül, (Onur Sucu dk.76), Özcan Atalay, (Eray Akar dk.46)Hüseyin Karakaş, (Ali Habeşoğlu dk.46), Engin Can Aksoy, Hüseyin Gündüz, Eren İsaoğulları, (Şeyhmuş Bıçak dk.46)
Goller: Ethem Balcı (dk.17 ve 66) (Kayserispor U19), Eren Fansa (dk.45), Onur Sucu (dk.90) (Hatayspor U19)
Sarı Kartlar: Muhammed Ali Çalışır, Tolun Orhun Akkaya, Halil Can Durmuş (Kayserispor U19), Eren Fansa, Eren İsaoğulları (Hatayspor U19)
Kırmızı Kart: Göktuğ Yayla (dk.64) (Kayserispor U19)