Kayserispor U19 takımı yine kaybetti

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 9. haftasında oynadığı maçta Gaziantep FK'ye her iki yarıda yediği goller ile 2-0 mağlup oldu ve ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı. 3 puanda kalan Yukatel Kayserispor U19 takımı ligin 10.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Muhammed Emin Çolak, Batuhan Alkan

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç, Berat Eskin, Muhammet Ali Çalışır, Enes Koçoğlu, Talha Karataş, Halil Can Durmuş, Hayrullah Erkip, (Ahmet Kaan Malatyalı dk 86), Alperen Elmas, (Alperen Güler dk 71), Berkan Aslan, Kürşat Babamoğlu, (Yunus Emre Kılınç dk. 79), Ethem Balcı, (Bilal Soylu dk 86)

Gaziantep FK U19: Berkay Zekeriya Erkul, Mehmet Ali Polat, İbrahim Halil Gündüz, (Furkan Cöcü dk 87), Gürkan Okan, Emir Türkoğlu, Bahadır Gölgeli, (İsmail Fidan dk 87), Burak Enes Yıkıcı, Mehmet Kuzucu, Numan Savaç, Yunus Emre Gergef, (Ahmet Özdemir dk 85), Doğukan Bostan, (Olcay Kubilay Korkmaz dk 11)

Goller: Numan Savaş dk 38 ve 56 (Gaziantep FK U19)