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Kayserispor U19 takımının golcüleri

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı bu sezon geride kalan 25 hafta sonunda rakip kalelere 36 gol atarken en golcü isim Ercan Çiftçi oldu.


Spor Toto Gelişim Elit Akademi U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, oynadığı 25 maçta 36 gol atarken kalesinde ise 42 gol gördü. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 36 golü 12 isim kaydetti. 6 golle en çok gol atan Ercan Çiftçi oldu. 17 maçta 6 gol atan Ercan Çiftçi'yi 5 golle takım kaptanı Selahattin Seyhun ve 4'er golle Taner Gümüş, Süleyman Okçu, Ümran Zambak, 3'er golle Bora Barlas, Lukman Tobi Iwaloye, 2'şer golle Ahmet Zekeriya Kartal, Gabriel Kalu ve 1'er golle Sinan Ayhan, Ahmet Kürşat Kılıç ile Mehmet Turan Karamahmut takip etti. Hes Kablo Kayserispor U19 takımında golleri atan isimler;


Ercan Çiftçi: 6 gol


Selahattin Seyhun: 5 gol


Taner Gümüş: 4 gol


Süleyman Okçu: 4 gol


Ümran Zambak: 4 gol


Bora Barlas: 3 gol


Lukman Tobı Iwaloye: 3 gol


Ahmet Zekeriya Kartal: 2 gol


Gabriel Kalu: 2 gol


Sinan Ayhan: 1 gol


Ahmet Kürşat Kılıç: 1 gol


Mehmet Turan Karamahmut: 1 gol

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