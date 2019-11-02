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Kayserispor U19'da hedef 3 puan

Spor Toto Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Spor Toto Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Elit U19 Liginde geride kalan 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 mağlup alan Sarı-Kırmızılılar yarın oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.


Alt sıralarda yer alan rakibi Fenerbahçe'yi yenmekten başka bir şey düşünmeyen Sarı-Kırmızılılarda hedef mutlak 3 puan. Yarın Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor U19 ile Fenerbahçe U19 karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Mehmet Yeniay yönetecek. Yeniay'ın yardımcılıklarını Ömer Hürcan Yücel ve Deniz Apaçık yapacak. Maçın 4.Hakemi Yusuf Uğurlu.

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