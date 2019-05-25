Kayserispor U21 sezonu galibiyetle kapatmak istiyor

hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u konuk edecek.

Bu sezon beklentilerin altında kalan İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı, ligin son maçını kazanarak 2018-2019 sezonunu galibiyetle noktalamak istiyor. 15 puanla ligin son sırasında yer alan ve ligi 18. sırada tamamlamayı garantileyen sarı-kırmızılı takımda yarın oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 33 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım 22 gol atarken kalesinde ise 67 gol gördü. Bu sezonun ardından U21 Ligi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldırılacak. Yarın Kadir Has Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor U21 ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat 15.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Karabük Bölgesinden Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Onur Tek ve Şükrü Mert yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Emrecan Durgut olacak.